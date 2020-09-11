عمال السودان يشيدون بموقف مصر في أزمة الفيضان

الجمعة 11 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد المهندس يوسف عبدالكريم، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في السودان، أهمية المساندة والتضامن والدعم الذي قدمته ولا تزال تقدمه مصر رئيسًا وحكومة وشعباً إلى السودان خلال الأزمة الحالية المتمثلة في السيول والفيضان الذي ضرب البلاد مؤخرا ما أسفر عن ضحايا في الأرواح والممتلكات.



وقال عبدالكريم في بيان له، اليوم، إن اتحاد عمال مصر كان خير داعم لنا في الأزمة، وهو ما يؤكد على حقيقة جوهرية وهي أن "عمال مصر"، أصحاب مواقف مشرفة تجاه شعب وعمال السودان، وأن مصر والسودان جسد واحد.

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وأوضح أن التعاون والتنسيق مع اتحاد عمال مصر ونقاباته العامة مستمر منذ تاريخ طويل كترجمة للعلاقات التاريخية والحضارية، والمصيرية بين البلدين الشقيقين، من أجل الحفاظ على الأمن القومي الأفريقي والعربي، ومواجهة كافة التحديات.

وأضاف رئيس "عمال السودان" أن مواقف مصر الراهنة مشرفة وتاريخية وأزلية إن كان في الفيضانات والكوارث الطبيعية أو في كل ما يتعرض له السودان، وهذا يعزز ويؤكد اننا شعب واحد في وادي النيل، مؤكداً على التصريحات الرسمية السودانية التي أشارت إلى أن كل ما طلبته الحكومة السودانية من أولويات واحتياجات في تلك المرحلة، وصلت أضعافه من مصر.

وأشار إلى أن الجسر الجوي، الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتسييره إلى السودان، يوضح أهمية المساندة القادمة إلى السودان من كافة المستويات في الدولة المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بتسيير جسر جوي الى السودان يحمل متطلبات احتياجات الذين تأثروا بالسيول والفيضانات، مشيرا الى ان هذه الطائرات تعد الخطوة الاولى للجسر الجوي بين البلدين منوها بأن الفترة القادمة سيكون هناك المزيد من المساعدات للمتضررين .