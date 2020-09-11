برئاسة عرمان.. وفد الثورية يصل الخرطوم في هذا التوقيت

يصل وفد الجبهة الثورية برئاسة نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر سعيد عرمان يوم الخميس المقبل، وينخرط في اجتماعات مع كافة الأطراف، كما سيلتقي بقيادات البلاد السياسية والمجتمعية.



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