تذمر المشتركين من تدهور خدمات الاتصالات والانترنت

الحكومة الالكترونية تدهورت خدمات الاتصالات والانترنت في معظم أنحاء السودان، الأمر الذي أدى إلى تذمر المشتركين من تدني الخدمات وازدياد الوضع سوءاً بزيادة تعرفة الاتصال والانترنت. ويشهد السودان في الآونة الأخيرة تراجعاً كبيراً فيما يخص تقديم خدمات الاتصالات والانترنت بطريقة ازعجت مشتركي الشبكات المختلفة. Advertisements وشهد الأسبوع الحالي بحسب صحيفة السوداني الدولية، أسوأ تدهور خاصة بسبب انقطاع خدمات الانترنت لساعات طويلة خلال اليوم بعدد من المناطق. ويعتزم مشتركون مقاضاة شركات الاتصالات لرداءة الخدمة خاصة أنهم يدفعون مقدماً مقابل تلقي الخدمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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