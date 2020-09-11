مقتل شاب وحمل جثمانه إلى محلية شرق النيل

لقى الشاب طارق عبد الرحيم محمد عبد الله مصرعه بمنطقة الشقلة بالحاج يوسف وذلك على إثر تلقيه طعنة سكين في العنق أودت بحياته من قبل مجموعة من المتهمين.

وكانت أسرته قد افتقدت عودته في المساء كالعادة ليقوموا بالذهاب إلى قسم شرطة الحاج يوسف، وهنالك كانت المأساة الكبرى بالعثور على ملابسه الملطخة بالدماء (بنطلون وقميص مخطط) وعلموا من الضابط أن صاحب الملابس بين الحياة والموت جراء الحادثة المؤسفة.

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وبمتابعتهم للإجراءات بحسب صحيفة الدار، اتضح لهم وفاة ابنهم طارق ليقوموا بالتوجه إلى مشرحة بشائر حيث قام الطبيب الشرعي بتشريح الجثمان وتحديد أسباب الوفاة بالنزيف الحاد نتيجة الطعن بنصل حاد يشبه السكين، ليقوم المئات من أهالي الشقلة وأسرته الممتدة حول العاصمة بحمل الجثمان والذهاب به إلى محلية شرق النيل وتسليم مذكرة بضرورة إخلاء السكن العشوائي من المنطقة للضرر الواقع على السكان وأكدوا على أنهم لجوء للقانون لأنهم يحترمون الإجراءات القانونية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)