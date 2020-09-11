ضبط شبكة تعمل على تزوير كروت “الكورونا” الصحية

تمكن تيم ميدان مباحث شرطة السياحة بالتنسيق مع فرعية الخرطوم وسط من ضبط شبكة تعمل في استخراج “فحص الكورونا” من غير احضار الشخص، علماً بأن الفحص مجاني ويستغرق 72 ساعة لاستلام النتيجة.

الشبكة تقوم باستخراج الفحص بمبالغ مالية، والنتيجة يتم استلامها في نفس اليوم. وبحسب صحيفة الدار، تمكنت المباحث من إيقاف الشبكة جوار معمل استاك وبحوزتهم جزء من المعروضات تشمل تذاكر سفر مؤيديه يبلغ سعرها مبلغ 200 جنيه مع العلم بأنه لا يتم فحص الكورونا إلا بواسطة تذكرة سفر.

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تم مداهمة الشبكة بمقرها بوكالة وهمية بالسوق العربي وضبط عدد 2 شخص بحوزتهم عدد 70 جواز ومكنة طباعة كبيرة وعدد 2 مكنة تصوير اسكنر وجهاز كمبيوتر يستخدمونه في استخراج الفحص، تم فتح بلاغ في قسم شرطة الخرطوم شمال ووجه وكيل النيابة بفتح مواد 122/123.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)