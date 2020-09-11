الرش بالمبيد ذي الأثر المتبقي في 18 سبتمبر بالجزيرة

تنطلق في الثامن عشر من سبتمبر الجاري بولاية الجزيرة حملة الرش بالمبيد ذي الأثر المتبقي للجولة الأولى سبتمبر – أكتوبر 2020. Advertisements وأشاد دكتور أحمد المصطفى شيخ ادريس مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة خلال مخاطبته صباح اليوم بحسب (سونا)، بقاعة الوزارة الجلسة الإفتتاحية للبرامج التدريبية التنشيطية لمعززي الصحة وأمناء المخازن ومدخلي البيانات المشاركين في حملة الرش بالمبيد ذي الأثر المتبقي، أشاد بالأدوار المتعاظمة التي تقوم بها إدارة الملاريا والعاملون فيها بتنفيذ الحملات لتقليل وخفض نسبة الإصابة بالملاريا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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