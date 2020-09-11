أصدر دكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة اليوم قراراً بإنهاء تكليف المدير التنفيذي لمحلية أم القرى بلة عبدالله خوجلي. Advertisements كما أصدر قراراً آخر بتكليف كمال عبد العظيم أحمد سليمان مديراً تنفيذياً لمحلية أم القرى بحسب (سونا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والى الجزيرة يعفى تنفيذى أم القرى ويكلف آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.