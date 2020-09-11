رئيس البرلمان العربي يتصل بـ”البرهان” ويؤكد دعمه للسودان

أعرب رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي، عن تضامن البرلمان ووقوفه بجانب المتأثرين من الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد.

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وأجرى السلمي أمس، اتصالاً هاتفياً برئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اطمأن خلاله على الأوضاع، وهنأ البرهان بالتوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية، وأعلن دعم البرلمان العربي لمسيرة السلام وكافة القضايا بالسودان.

من جانبه، بحسب صحيفة الصيحة، شكر البرهان، رئيس البرلمان العربي والدول العربية التي وقفت إلى جانب الشعب السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)