سنار توزع أوراق الامتحانات بالطيران

وزعت وزارة التربية والتوجيه ولاية سنار، أوراق امتحانات الشهادة الثانوية على مراكز الامتحانات بطائرة عمودية تابعة للقوات المسلحة جراء آثار الفيضان والسيول التي قطعت الطرق بين مدن وقرى الولاية.

وقال مدير عام وزارة التربية والتوجيه، الوزير المكلف الأمين محمد الأمين بحسب صحيفة الصيحة، إن الوزارة اكملت استعداداتها لجلوس الطلاب للامتحانات في وقتها المحدد بجميع المراكز المهيئة بمحليات الولاية السبع، بجانب الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد بمرحلتي الأساس والثانوي المقرر له 27 سبتمبر الحالي.

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من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للامتحانات بالولاية حافظ الضو العجب، جلوس (18.914) طالب وطالبة للامتحانات بـ(208) مركز بجميع المحليات.

بدروه، أكد قائد الفرقة (17) مشاة بسنجة اللواء الركن صالح عبد الله اسحاق، تأمين توزيع الامتحانات كلية وحراسة مراكز الامتحانات.

فيما دعا والي سنار الماحي محمد سليمان، لمضاعفة الجهود وتهيئة المراكز حتى يؤدي الممتحنون الامتحانات بصورة جيدة وإحراز نتيجة مشرفة، وأعلن دعمه لتطوير العملية التعليمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)