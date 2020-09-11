عاجل.. والى الجزيرة يعفى تنفيذى أم القرى ويكلف آخر

أصدر دكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة اليوم قرارا بإنهاء تكليف المدير التنفيذي لمحلية أم القرى بلة عبدالله خوجلي ،كما أصدر قرارا آخر بتكليف كمال عبد العظيم أحمد سليمان مديرا تنفيذيا لمحلية أم القرى.



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