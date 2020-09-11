عاجل.. وزيرا الري المصري وثقافة جنوب السودان يوقعان اتفاق تعاون

وقّع كل من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري ونادية اروب وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث بدولة جنوب السودان اتفاق تعاون لمشروع تطوير وتأهيل نُظم الري بمزرعة مريال باي بمدينة واو، وذلك بحضور السفير محمد قدح سفير مصر بجمهورية جنوب السودان.



يأتي ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الري المصري والوفد المرافق له لدولة جنوب السودان.

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