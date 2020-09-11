الموظفون وأولياء الأمور بكامبردج ينفذون وقفة احتجاجية

نفذ الموظفون وأولياء الأمور بمدارس كامبردج العالمية وقفة احتجاجية أمس، داخل مباني وزارة التربية والتعليم احتجاجاً على القرار الصادر أمس الأول من قبل إدارة التعليم الخاص بالوزارة والذي قضى بتجميد العام الدراسي بسبب رفض بعض أولياء الأمور تسجيل أبنائهم بالرسوم الدراسية الجديدة والتي تم تخفيضها بنسبة 40%.
وفيما وافق السواد الأعظم من أولياء الأمور على الرسوم الدراسية الجديدة وباشروا في التسجيل واعترض قلة منهم وتظلموا من الرسوم الدراسية المشار إليها عبر الشكاوى التي قدمت إدارة التعليم الخاص فقررت الإدارة اعطاء طرفي النزاع فرصة للتوافق حول زيادة الرسوم للظروف التي يمر بها جميع الشركاء إﻻ أنهم لم يصلوا إلى توافق واستناداً على قانون التعليم الخاص المادة 6/21، طرح الأمر للجنة الفنية التي تم تشكيلها بالوزارة لرفع توصياتها بعد الاطلاع على المستندات.
ووصف أولياء الإمور بحسب صحيفة الجريدة، ما تقوم به الوزارة بالتخبط بالوقوف بجانب الأقلية فضلاً عن أنهم في انتظار القرار النهائي حول مواصلة العام الدراسي أو تجميده إلى حين اشعار آخر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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