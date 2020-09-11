وزيرة المالية: تغيير العملة غير فعال وتجميلي كـ(المكياج)

دافعت وزيرة المالية المكلفة دهبة محمد علي عن عدم لجوء الحكومة لتغيير العملة لارتفاع تكلفتها والتي تبلغ 400 مليون دولار، ووصفت في تصريحات صحفية أمس، تغيير العملة بأنه غير فعال وتجميلي كـ(المكياج).

وقالت وزيرة المالية بحسب صحيفة الجريدة، تغيير العملة اذا كان بسبب العملات المزيفة وجدنا أنها كثيرة، ولكن هناك سيولة خارج الجهاز المصرفي هي التي تتسبب في التضخم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)