ازدحام مروري وتغيير للمسارات بالخرطوم

شهدت الخرطوم أمس، إزدحاماً مرورياً غير مسبوق، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء الأربعاء وفجر الخميس، وتزايد تسرب مياه النيل إلى شوارع رئيسة في وسط الخرطوم.
وطالبت الإدارة العامة للمرور بولاية الخرطوم بحسب صحيفة الصيحة أمس، بتجنّب الشوارع الداخلية بالعاصمة لتأثرها الكبير بمياه الأمطار وتسرّب مياه النيل، ونوهت في تعميمٍ صحفي، القادمين من بحري إلى الخرطوم بالقدوم عبر جسر النيل الأزرق والقوات المسلحة وذلك لوجود كثافة مرورية عالية، فيما طالبت القادمين من أم درمان بالتوجّه بكوبري الفتيحاب لكثافة المياه أسفل جسر النيل الأبيض باتجاه الخرطوم وشارع النيل.
وحثّت الإدارة العامة للمرور مستخدمي الطريق على الحذر أثناء القيادة وتقليل سرعة المركبة وترك مسافة أمان كافيةً، وطالبت بالاتصال الهاتفي على الرقم (777) لمعرفة أحوال الطريق.
وفي الأثناء، شهد شارع الغابة جنوب الخرطوم، تكدساً لعدد كبير من السيارات بعد أن امتلأ الطريق بمياه الأمطار والنيل معا، الأمر الذي أدى لتعطل حركة المرور لوقت طويل، كما أدى ارتفاع مستوى المياه إلى تعطل عدد من العربات، مع انعدام المواصلات العامة، واضطر عدد كبير من المواطنين إلى السير راجلين وسط المياه للوصول إلى وجهاتهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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