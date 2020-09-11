برئاسة عرمان.. وفد الثورية يصل الخرطوم بالخميس

يصل وفد الجبهة الثورية برئاسة نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر سعيد عرمان يوم الخميس المقبل، وينخرط في اجتماعات مع كافة الأطراف، كما سيلتقي بقيادات البلاد السياسية والمجتمعية بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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