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انفجار في مخزن للذخيرة ببحري وسقوط صاروخ في حي سكني

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سقط صاروخ بطول نحو (180) سم صباح أمس، في ميدان على بعد (20) متراً من المنازل بحي السامراب شمال ببحري في ولاية الخرطوم.

 

وقالت مصادر إن صاعقة سقطت في مخزن للأسلحة بمعسكر الذخيرة (الكدرو) شمال حي السامراب وجنوب حي الكدرو ببحري، ما تسبب في إشعال الحريق بأحد مخازن السلاح في المعسكر، وأدى لسقوط صاروخ في السامراب قرب المنازل.

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وقال أحد منسوبي القوات المسلحة العاملين بمخزن الذخيرة للمصادر إن قوة اندفاع الصاروخ الذي سقط في الحي تبلغ (106) كلم، وأكد أنه يشكل خطراً على المواطنين بسبب عدم انفجاره، بجانب أن تجمهر عشرات المواطنين بالقرب منه يشكل خطراً على حياتهم لأنه قابل للإنفجار.

وبحسب صحيفة الصيحة، أن تقارير الدفاع المدني أكدت عدم وجود خسائر بشرية، ونوهت إلى أنه توجد بالمخزن ذخائر مختلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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