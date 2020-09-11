أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة: * إعلان الطوارئ الاقتصادية * إنفجار الأوضاع في كنانة * ارتفاع كبير في أسعار السكر صحيفة السوداني الدولية: * الحكومة تعلن الحرب على الدولار Advertisements * (التربية): امتحانات الشهادة في موعدها صحيفة الدار: * العثور على فتاة مقتولة بأكثر من سبعين طعنة * بالصورة والقلم.. صاقعة تتسبب في انفجار مدوي بالكدرو * ضبط شبكة تعمل على تزوير كروت الكورونا الصحية * مقتل شاب وأحداث دامية بشرق النيل * جمارك مطار الخرطوم تحبط محاولة تهريب عملات مخفية بمناطق حساسة لرجل * اليوم لطلاب الشهادة الثانوية.. امتحان لغة انجليزية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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