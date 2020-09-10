عاجل : اعلان حالة الطوارئ الاقتصادية بالسودان

اعلنت وزيرة المالية المكلف د.هبة حالة الطوارئ الاقتصادية بالبلاد لمجابهة الازمة الاقتصادية . وقالت في مؤتمر صحفي اليوم على منبر سونا، بان خطوات جادة سيتم اتخاذها لمحاربة المضاربة بالعملات الاجنبية . الخرطوم(أخبار الخليج 365) ك

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