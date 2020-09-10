ديوان الزكاة يرصد (176) ألف جنيه لطوارئ خريف 2020م

أوضح الأمين العام لديوان الزكاة الإتحادي مولانا أحمدعبدالله عثمان عن رصد الديوان لمبلغ ( 176 ) مليون جنية لطوارئ خريف هذا العام إضافة لعدد مُقّدر من مواد الإيواء والغذاء والكساء جاء ذلك خلال قيادته لقافلة ديوان الزكاة بولاية الخرطوم لمتضرري السيول والفيضانات بمناطق الشقلة شرق بمحلية أمدرمان ومنطقة الشقيلاب بمحلية جبل أولياء وتفقد الأسر المتضررة بها

وأبان الأمين العام بان الديوان إستعد لطوارئ الخريف منذ زمن مبكر بتكوين اللجنة العليا علي مستوي الأمانة العامة وأمانات الولايات والمحليات بالإضافة لتكوين لجنة ميدانية لحصر الأسر المتضررة علي مستوي المحليات والوحدات الإدارية وتحديد الإحتياجات والأولويات وتقديم الدعم اللازم بالسرعة القصوي والإستجابة الفورية لتلبية إحتياجات المتضررين ‘

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من جانبه أوضح مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية بالولاية د. ابوبكر كوكو ضحية وفق صحيفة أخر لحظة بان وزارته قدمت أكثر من 80% من الدعم الذي قُدم للأسر المتضررة بالسيول والفضيانات بالولاية عبر ديوان الزكاة وصندوق التمكين الإجتماعي إضافة لوجود أكثر من ( 351 ) باحث إجتماعي متواجدين بالمناطق المتضررة بالسيول والفضيانات ومناطق الهشاشة لحصر الأسر المتضررة وتقييم الاضرار والوضع الإجتماعي علي أرض الواقع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)