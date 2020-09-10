وصول اولى رحلات الجسر الجوي القطري للبلاد

وصلت مطار الخرطوم اليوم أولى رحلات الجسر الجوي من دولة قطر تحمل مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول الفيضانات ،بحجم 42.5 طن من المواد الغذائية والغير غذائية والأدوية التى تأتي بتوجيهات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكان فى استقبالها وزيرة العمل والتنمية الإجتماعية لينا الشيخ والقائم بالأعمال بالانابة بسفارة قطر بالسودان طلال فرحان

والمفوض العام للشئون الإنسانية عباس فضل الله ومدير مكتب قطر الخيرية بالسودان حسين كرماش واشادت الوزيرة لينا فى تصريحات صحفية وفق صحيفة اخر لحظة بالدعم القطري ومدهم يد العون للسودان فى مواجهة آثار الفيضانات مشيرة للعلاقات الأزلية التي تربط بين شعبي البلدين والى جهود قطر في مساعدة السودان في الفترة السابقة لمجابهة جائحة كورونا وكل النكبات التي يمر بها البلاد من جانبه أوضح طلال فرحان أن هذه المساعدات تأتي بتوجيهات سامية من

أمير دولة قطر الذي وجه سموه بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة للسودان تضامناً معه وللتخفيف من آثار الفيضانات والسيول والأمطار التي شهدتها مناطق عديدة في ولايات السودان

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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كما تأتي هذه المساعدات في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والروابط الأخوية بين دولة قطر وجمهورية السودان حيث ظلت دولة قطر تقف دوماً مع السودان الشقيق بتقديم مساعدات تنموية وكذلك إنسانية خلال مواسم الفيضانات وغيرها وآخرها المساهمة في التصدي لجائحة كورونا بتقديم مساعدات طبية وصحية. وقال نأمل أن تساهم هذه المساعدات في التخفيف عن المتضررين ونرسل خالص التعازي والمواساة في ضحايا الفيضانات متمنين الشفاء العاجل للمصابين. سائلين الله أن يحفظ جمهورية السودان وشعبه.

الى ذلك قال مدير قطر الخيرية بالسودان حسين كرماش إن المؤسسة تسارع بمد يد العون للمتضررين فى مثل هذه الكوارث ، موضحاً تدخل مؤسسة قطر الخيرية مع صندوق التنمية القطرية لدعم المتضررين بالسودان قائلا “تم الشروع فى العمل للمتضررين بالريف الجنوبي امدرمان والريف الشمالي بامدرمان ” وتم استهداف الف اسرة بمواد غذائية وايوائية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)