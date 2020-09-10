التعليم: امتحانات الشهادة السودانية في موعدها

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أن عقد امتحانات الشهادة السودانية بجميع أرجاء البلاد الأحد المقبل وقالت وكيلة الوزارة تماضر الطريفي مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الوزارة تتابع بدقة المجريات الجارية وعلى اتصال مستمر بكل الجهات ذات الصلة. وأشارت إلى توفير وزارة الدفاع لعربات دفع رباعي لإيصال الطلاب في الولايات من المناطق الصعبة والبعيدة والمقطوعة.

من جهته، كشف مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمود الحوري وفق صحيفة السوداني ، عن توفير طائرات حربية لنقل متطلبات امتحانات الشهادة السودانية وتعمل في التأمين والتدخل كذلك، مشيراً إلى نقل مركز يوغندا إلى مدينة جوبا وترحيل جميع الطلاب وعددهم 134 طالباً، ونبه إلى إنشاء مركز للطوارئ في حي “بري” بالخرطوم للطلاب لأداء الامتحانات حال وقوع أي ظرف أو فشل الطالب في الوصول لمركزه المحدد.

وكشف عن ان وزارة الداخلية تساهم مع شركة المواصلات العامة بـ(6) بصات لترحيل الطلاب، كما أن مدير عام الشرطة وجه عربات الشرطة لترحيل الطلاب في العاصمة والولايات.

Advertisements

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)