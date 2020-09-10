ما يقارب (١.٥) مليون ريال جملة التبرعات السعودية للسودان حتى اللحظة

وصل مجموع التبرعات لإغاثة السودان التي اطلقها مركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال الإنسانية بلغت 1,427,593 ريالا سعودياً حتى اللحظة.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفق صحيفة السوداني الخميس، بالوقوف مع السودان وتقديم يد العون والمساعدة للشعب السوداني إثر الفيضانات التي أدت إلى حصد أرواح المئات وهدم المنازل وتشريد آلاف الأسر.
واعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن اطلاق برنامج لتقديم الإغاثة العاجلة، للمتضررين من الشعب السوداني, مشيرا الى انها سوف تخدم قطاعات الأمن الغذائي – القطاع الصحي وقطاعالإيواء (الخيام)، على ان تكون المساهمة إبتداءً من 5 ريالات سعودية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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