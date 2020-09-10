المذيعة ملاذ ابو ضراع تدعم مبادرة حلم الطبية

وقفت المذيعة بتلفزيون السودان د.ملاذ مدثر أبو ضراع على أهداف ونجاحات وجهود مبادرة حلم الطبية وأكدت دعمها للمبادرة الانسانية، واستضافت ملاذ وفق صحيفة السوداني مسؤول الإعلام بالمنظمة الأستاذ علي موسى محمد عبر برنامج بيت الأسرة بتلفزيون السودان الذي يأتي تحت إشراف مدير القناة القومية علاء الدين الضي والمنتج ندى سعد ويبث هذه الأيام على الهواء مباشرة لفترة أربع ساعات متواصلة ضمن برمجة متخصصة وتغطية يومية متواصلة من العاصمة والولايات تقف إلى جانب المواطن في فترة الأمطار والسيول والفيضانات . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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