تشكيل مجلس إدارة لهيئة التأمين الصحي بالخرطوم

اصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر قراراً بتشكيل مجلس إدارة لهيئة التأمين الصحي بالولاية برئاسته وعضوية وزارات التنمية الاجتماعية والمالية والصحة وديوان الزكاة وذلك وفق الجزيرة – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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