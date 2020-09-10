سميرة البلوي تعود للشاشة عبر (لجان المقاومة)

عادت الشاعرة ومقدمة البرامج التلفزيونية سميرة البلوي إلى تقديم البرامج من جديد بعد توقف استمر فترة قصيرة وقدمت حلقة خاصة من برنامج (فضاءات حرة) عبر شاشة تلفزيون السودان، وفق صحيفة السوداني ناقشت عبرها دور لجان المقاومة خلال الفترة الانتقالية والنجاحات التي حققتها وجهودهم في دعم حكومة الحرية والتغيير وتوقفت على المطالب التي تم تنفيذها من خلال الاعتصامات السلمية الاخيرة التي تنتظم المحليات الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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