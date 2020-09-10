تعرّف على التفاصيل ..شيبوب يوقع لنادي قسنطينة الجزائري

وقع اللاعب الدولي شرف الدين شيبوب المحترف في صفوف سيمبا التنزاني على عقد مبدئي تمهيدا لأنضمامه لشباب قسنطينة الجزائري لموسمين وفق الجزيرة – السودان ووقع الاعب على العقد أمام وكيله عبدالقادر موسى. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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