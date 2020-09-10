متعهد الحفلات الشهير إبراهيم يوسف شلضم يكشف الكثير و المثير

*ما سر لقب “شلضم”؟

(طبعا أنا كنت سمين) وهذا اللقب اطلقه علي الفنان الراحل زيدان إبراهيم.

*متى دخلت الوسط الفني ؟

منذ أن كان عمري (16) عاماً، برفقة عمنا الأستاذ مصطفى عبد العزيز، وتربطني معه صلة دم من السبعينيات إلى الثمانينيات، ونافسته، ولو لا مصطفى لما انتشرت الأغنية السودانية.علاقتي بالوسط الفني امتدت قرابة لـ”40” عاماً، مصطفى عبد العزيز وهو الذي نشر الأغنية السودانية، وكان يقوم بجولات فنية من بورتسودان إلى الجنينة ، وكان بمثابة “وزير الثقافة والإعلام”، في لحظة من اللحظات وعمل في ظروف قاسية جداً.

*أول حفل جماهيري تعاهدت عليه وكم عائده المادي؟

أول حفل كان بعد إنفصالي من الفنان مصطفى ، وأول عمل كان مع الفنان عبد القادر سالم، وسمية حسن، والفنان يوسف الموصلي، وللأسف فشل الحفل، وبعدها عملت لوحدي، وأول جولة فنية كانت مع الراحل المقيم عثمان حسين، وكمال ترباس، وفنان إثيوبي، وكانت الجولة من الأبيض إلى بورتسودان، وحققت نجاحا كبيرا.

*ابرز الفنانين الذين أقمت لهم حفلات؟

الفنان عثمان الشفيع، والفنان الراحل عثمان حسين ،والفنان زيدان إبراهيم، بالإضافة للفنان الجماهيري محمود عبد العزيز، والموسيقار محمد الأمين، والفنان القامة محمد وردي، والفنانة حنان بلوبلو.

*علاقتك مع الفنان الجماهيري محمود عبد العزيز.. احكي؟

الحوت كان “زول كابوس”عليه رحمه الله، وكان معروف بعدم اللا مبالاة في الحفلات الجماهيرية ويمكن يصادف عادي ” يكون شغال حفل جماهيري في مدني وهو يكون يادوب متحرك في بحري” ودائما حفلاته “مشاكل وشغب”، ولكن طيلة عملي معه لم يدخلني في مشكلة على الإطلاق”،وكان يلتزم بمواعيده، وكان يناديني بـ”يا خال”.

*إذا خيرت بين الفنان زيدان إبراهيم ومحمود عبد العزيز من تختار؟

الراحل المقيم زيدان هو في الخاطر، وكان نجم ومعروف بالتواضع مع جمهوره، ولا يهتم بالمادة، حتى الحوت كذلك والفرق بينهما كبير، وزيدان لا يمكن ان يدخلك في موقف حرج، ومحمود كانت حفلاته تسودها المشاكل، واذا كانت لديه حفل في الولايات(لوما دخل محمود المدينة أو الولاية مافي زول بقطع تذكرة واحدة) وتسبب في مشاكل كثيرة، ابرزها في قاعة الصداقة، وايضا تسبب في إغلاق المكتبة القبطية، لمدة (15) عاماً، وجمهور الحوت كبير جداً، والدليل هو الفنان الوحيد الذي يقام له تأبيد وتدخل له جماهير كبيرة رغم رحيله.

*في أحد تصريحاتك،، ذكرت أن أحمد الصادق هو من استلم مكانة الحوت جماهيرياً.. هل لا زلت عند رأيك؟

نعم… قلت ذلك” وللآن أحمد الصادق متربع على عرش الشباب، وأحمد أكثر الفنانين جمهوراً، بل جماهير أحمد تجاوزت الحواتة،

” طبعا الحواتة زعلانين مني” ولكن هذه حقيقة، ومحمود أدى رسالته بشكل كامل ولديه جيل مختلف.

*من هي الفنانة نجمة “الشباك”؟

للأسف لا توجد فنانة “شباك” نهائي، ونجم الشباك بالنسبة لي(البقطعوا ليهو فوق الأربعة آلاف تذكرة ) وأرسل رسالة لـ(ندي القلعة وإنصاف مدني، الوصلت عداداتهما ارقام خيالية وفلكية، هما في الأساس فنانات حفلات أعراس وهذا ليس مقياسا للفنان، ويا إنصاف أنتٍ بالذات ما عندك حاجة ، والحفلات الجماهيرية ممكن تدفعي ليها من جيبك).

*حفل خسرك خسارة فادحة؟

تعاهدت على إقامة حفل جماهيري للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وقمت بدفع كل مبالغ إجراءات الحفل، وللأسف تفاجأت بإلغاء الحفل بيوم، بسبب سقوط هجليج، وضعاف النفوس، وخسرت “دم قلبي فيها” وذلك مبلغ “56” ألف دولار.

*مقاطعة..هل يمكن أن تعيد نفس التجربة مع فنانين عرب؟

لا ..على الإطلاق ،وذلك لارتفاع سعر الدولارمقابل الجنيه السوداني.

*علاقتك بالنجم المصري تامر حسني؟

تجمعنا علاقة مميزة،واردت إقامة حفل جماهيري له في السودان بعد حفل شيرين عبد الوهاب ولكن “الله غالب”.

*أعلى دخل حفل جماهيري تحصلت عليه؟

Advertisements

لا تستطيع تحديد العائد المادي بالتحديد. لأن الحفلات كل يوم لها مردود وأثرمختلف.

*عاد الفنان الجماهيري محمد النصري بعد اعتزاله فهل يستطيع استعادة جماهيريته؟

لا يفترض أن يكون الفنان لديه ميول سياسي، ومحمد النصري شُنت عليه عاصفة هجوم قوية جداً، ولم يستطع مخاطبه جمهوره، وإعلان رأيه في الحراك الثوري إبان ثورة ديسمبر، لذلك أطلق عليه “كوز”، وللأسف بعض هؤلاء الناس لا يعلمون عن تاريخ النصري الكثير،والنصري يقطن بمدينة مروي التى تبعد عن العاصمة (400) كيلو، و(ماممكن اجيكم قاطع الفيافي دي كلهاعلشان أعلن موقفي من الحراك)، والنصري تربع على عرش الطمبور، وتغنى للثورة وللنهضة وللشعب في عهد الإنقاذ وتم حبسه في السجن.

*فنانك المفضل منو؟

فناني المفضل (البجيب لي قريشات بس ههه، ولو قلتي بديك مليار وتقول أغنية كاملة لفنان والله ما حافظ) باختصار ما حصل (قعدت وحضرت حفل جماهيري نهائي) لأني باختصار أنا تاجر غنى، وممكن تسألوني “دخل كم نفر، وقطعت كم دفتر تذاكر بس” وأحياناً أثناء الحفل أقوم (بلفة داخل الاستاد وأقيم عدد الحضور واتخارج طوالي) ومن الساعة الثامنة مساء احدد كمية الجمهور بنظرة فقط، ولكن أقرب لي فنان كمال ترباس.

يقال إنك تستخدم “الكادوك ” في تنظيم حفلاتك.. ما تعليقك؟

لا والله …. و(ما حصل قعدت لشيخ علشان انجح حفلاتي ) بالرغم من إني تجولت بكل ولايات السودان، ولا اؤمن “بالكواديك” والأفعال الشيطانية، ولكن اؤمن بالحسد ، و”الحاسدني كتار بس ما شغال بيهم”.

موقف هزاك شديد؟

أنا معروف زول مجازف،( ومافي زول مجازف في السودان زيي إلا ناس المولد لمن تجيهم مطرة ولا هبوب).

تدخل الجمهور بعد بداية الحفل مجاناً ليقال بأن حفلاتك ناجحة. مارأيك؟

هذه إشاعة.. ( مابدخل زول مجانا إن كسر رقبته وبقول ليهو دي حفلة، لا مستشفى ولا مطعم، لو ما عندك قروش الجابك من بيتك شنو) ولكن في بعض الأحيان نقوم بالتخفيض للأسر الكبيرة.

ممكن تنظم في يوم حفل جماهيري لمروة الدولية وعشة الجبل؟

أنا بنظم حفلة لأى “كائن”، (ياخي أنا نظمت حفل لفنانة قالوا اسمها العنكبوتة في المكتبة القبطية).

كم تُكلف الحفل الجماهيرية.؟

تختلف من فنان لآخر، وهذه فيها أسرار لا يمكن الانفصاح عنها.

نانسي عجاج رفضت تعمل ليك حفلة لذلك تهاجمها في أى مكان.. احكي القصة؟

القصة يا ستي كانت في إحدى حفلات رأس السنة، والتى كانت من المفترض تحييها برفقة الفنان القامة الراحل محمد وردي، قبل الحفل بيوم كانت تحيي حفل في مدينة بورتسودان، “وجات بالبر في نفس يوم الحفل الجماهيري ” وعندما صعدت إلى المسرح وبدأت الغناء لم يكن لديها صوت وأصبح الجمهور يضرب في الطرابيز” انا ما كنت عارف جوني الجماعة جارين ولمن سألت بتاع الساون قال نانسي صوتها راح ماعندها صوت”، وكانت لديها حفل في عفراء مول، وطلبت من زوجها العازف حسن بأن يعالج الموقف ويطلب من نانسي الخروج من المسرح وتركه للفنان محمد وردي، (قام زوجها شال المايك وقال كلام خارم بارم للجمهور ونزلو الاتنين )وفي الآخر حملتني أنا المشكلة ولم تعترف بأن صوتها “راح” هذا الأمر ازعجني جداً ، وخصوصاً عندما أعلنت الحفل بانها برفقة الفنان القامة وردي (قالوا كيف تخت بت زي دي مع وردي) وكنت مُصر عليها.

من بوابة الخروج؟

أنا “مرة عملت حفل جماهيري دخل فيه 8 أشخاص فقط” ولن استطيع الإفصاح عن اسمه.

حوار: ساجدة دفع الله

الخرطوم (صحيفة السوداني)