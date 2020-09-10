النيل يجتاح منطقة (دال ) ويدمر ( 52) منزل وأربعة مساجد

تعرضت منطقة دال بالضفة الغربية لنهر النيل جنوب محلية حلفا لفيضان اجتاح المنطقة و أدى إلى تدمير 52 منزلا وأربعة مساجد تدميرا كاملاً كما تحاصر المياه 70 منزلا اخرى و قال شهود عيان أن خدمات الكهرباء توقفت تماما بسبب سقوط عدد من أعمدة الكهرباء

و قام وفد من غرفة عمليات الفيضانات بالولاية الشمالية والدفاع المدني وجمعية الهلال الاحمر السوداني بزيارة المنطقة و قدموا من عدد من خيام والمشمعات للايواء كما تم تقديم مساعدات غذائية للمتاثرين.

وهرعت أعداد كبيرة من أبناء المنطقة من داخل الولاية والسودان للوقوف بجانب الأهل ومساعدتهم في تخفيف حدة الكارثة التي المت بالمنطقة ودرء الآثار السلبية للفيضان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )