تفاهم بين الصحة الاتحادية وشمال دارفور على توفير الاحتياجات الطبية

أكد وزير الصحة الإتحادي المكلف دكتور أسامة احمد عبد الرحيم، ضرورة تقديم العدالة في الخدمات الصحية بكل الولايات عن طريق التوزيع العادل لكل الاحتياجات المتعلقة بصحة المواطن، فضلا عن تقوية النظام الصحي وتقليل العبء على المواطن بالحصول على الخدمات العلاجية في محل اقامته جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بوالي ولاية شمال دارفور محمد حسن عثمان، ومدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور د. مجتبى التجاني يوسف، ومدير التأمين الصحي بولاية شمال دارفور د. محمد عبدالله بريمة.

وكشف عبدالرحيم عن سعي وزارته لتوفير احتياجات ولاية شمال دارفور ومدهم بها، مشددا على ضرورة تحسين الخدمات الصحية في كل الولايات عن طريق توفير الأجهزة والمعدات الطبية فضلاً عن التوزيع العادل للكوادر الطبية واشار والي شمال دارفور محمد حسن عثمان، الى سعيهم لتوطين العلاج بالولاية وتقديم خدمات علاجية وتشخيصية متكاملة.

وكشف وفق ( سونا ) عن حوجة الولاية الى سيارات اسعاف وبعض المعدات والأجهزة الطبية فضلا عن أدوية الطوارئ وأكد مدير عام صحة شمال دارفور د. مجتبي التجاني يوسف، أهمية دعم الولاية بأدوية الملاريا نسبة للزيادة في حالات الاصابة بالملاريا بالولاية، بجانب توفير الناموسيات ومبيدات الرش لمجابهة أمراض الخريف من جانبه أوضح مدير التأمين الصحي بولاية شمال دارفور د. محمد عبدالله بريمة، اقتراب اكمال التغطية الشاملة بالولاية تحت مظلة التأمين الصحي، وكشف أن نسبة التغطية الحالية بلغت ٨١%.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)