لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة تؤدي القسم

أدى أعضاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بولاية الجزيرة الخميس القسم برئاسة الجهاز القضائي بمدني أمام مولانا مها عبد القادر شاع الدين رئيس الجهاز القضائي بولاية الجزيرة وأكد الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة رئيس اللجنة عقب أداء القسم أن هذا يوم تاريخي في ولاية الجزيرة وخطوة أولى للإنتقال لدولة العدالة والمساواة والحرية والسلام وتفكيك النظام الشمولى. ولفت الوالي وفق ( سونا ) الى دور المواطن الأساسي فى إنجاح مهام اللجنة والإطلاع بأدوارها تجاه تنفيذ مهام وإختصاصات اللجنة والإنتقال لعهد الحرية والمساواة، مشدداً على ضرورة الإلتزام بعدم الظلم والتأسيس لدولة المدنية وجدد الوالى الإلتزام بإزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بالعدالة دون تشفى أو إقصاء، و دعت مولانا مها عبد الرحمن شاع الدين رئيس الجهاز القضائي أعضاء اللجنة لمراعاة الله فى تنفيذ مهام عملها والتحلى بالصبر فى إتخاذ الإجراءات، الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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