التعليم العالي : الفراغ من مسودة قانون الصندوق القومي للطلاب

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الفراغ من مسودة قانون الصندوق القومي لرعاية الطلاب للعام ٢٠٢٠م ،مشيرة الي ان القانون قدم رؤية جديدة للصندوق وبه الكثير من التعديلات الجديدة وقدم الأمين العام للصندوق بروفسير احمد البشير محمد،فى حلقة النقاش حولةمسودة قانون الصندوق ، اليوم بقاعة الوزارة وفق صحيفة أخر لحظة شرحاً لأهم السمات التي شملها القانون،والتي من ابرزها تحديد رسم دمغة الطالب علي كل كرتونة سجائر سواء كانت محلية اومستوردة علي المستهلك ،على كل لتر من المياه الصحة والمشروبات الغازية على المنتج ورسم اخر على كل إجمالي الوارد من مستحضرات التجميل والعطور هلى المستهلك

كما فرض رسماً على قيمة اي خدمات اتصال(هاتف سيار هاتف ثابت ،بيانات ،انترنت ،رسائل قصيرة) وفاتورة هاتف ثابت شهرياً ،لافتا الى ان تعين الامين العام من قبل رئيس مجلس الوزراء بتوصية من الوزير ،وأضاف ان ابرز مهام الصندوق ترقية الخدمات وتهيئة البيئة السكنية الملائمة للطلاب وكفالتهم ورعايتهم ،بجانب العمل على دعم وإسناد خطط التعليم العالى ،فضلاً عن تنمية وتطوير القدرات الابداعية للطلاب فى كافة المجالات والاهتمام بالطلاب ذوي الاعاقة ورعايتهم ،والتركيز والاهتمام بطلاب المناطق المتأثرة بالحروب او النزاعات واشار احمد ان القانون أعدته لجنة إزالة التمكين واسترداد الاموال.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)