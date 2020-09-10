توفيت ثلاث فتيات غرقاً بمنطقة النعيم حاضرة محلية السلام جنوب النيل الأبيض أمس الأول. وكانت الفتيات على متن مركب مع آخرين للعبور للعمل في الحصاد بإحدى الجزر التابعة للمحلية (ناويلا) التي يزرع فيها محصول الطماطم، وتسبب ارتفاع المياه وسرعة الرياح في فقدان السيطرة على المركب وغرقه بالكامل وعلى متنه ثمانية أشخاص وتوفيت الشابات الثلاث في الحال وهن “رونق عبد الله إبراهيم- 17 سنة، ريماز سليمان- 19 سنة وفاطمة أحمد فضل الله- 22 سنة وهي شقيقة سائق المركب”.
وهرع عدد من المواطنين لموقع الحادث وتم انتشال الجثامين وإجلاء الناجين، فيما حذر مدير شرطة الدفاع المدني بالولاية العقيد شرطة إبراهيم طه الشوش، من التنقل بقوارب صغيرة في هذه الفترة، ودعا سائقي المراكب لإستخدام وسائل السلامة، ونوه لعدم مطابقة المراكب للمواصفات الفنية.
وبحسب صحيفة الصيحة، كان والي النيل الأبيض إسماعيل وراق تقدم بالعزاء لأسر الغريقات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة (3) فتيات بولاية النيل الأبيض جراء الفيضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.