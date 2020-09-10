وفاة (3) فتيات بولاية النيل الأبيض جراء الفيضان

توفيت ثلاث فتيات غرقاً بمنطقة النعيم حاضرة محلية السلام جنوب النيل الأبيض أمس الأول. وكانت الفتيات على متن مركب مع آخرين للعبور للعمل في الحصاد بإحدى الجزر التابعة للمحلية (ناويلا) التي يزرع فيها محصول الطماطم، وتسبب ارتفاع المياه وسرعة الرياح في فقدان السيطرة على المركب وغرقه بالكامل وعلى متنه ثمانية أشخاص وتوفيت الشابات الثلاث في الحال وهن “رونق عبد الله إبراهيم- 17 سنة، ريماز سليمان- 19 سنة وفاطمة أحمد فضل الله- 22 سنة وهي شقيقة سائق المركب”.

وهرع عدد من المواطنين لموقع الحادث وتم انتشال الجثامين وإجلاء الناجين، فيما حذر مدير شرطة الدفاع المدني بالولاية العقيد شرطة إبراهيم طه الشوش، من التنقل بقوارب صغيرة في هذه الفترة، ودعا سائقي المراكب لإستخدام وسائل السلامة، ونوه لعدم مطابقة المراكب للمواصفات الفنية.

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وبحسب صحيفة الصيحة، كان والي النيل الأبيض إسماعيل وراق تقدم بالعزاء لأسر الغريقات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)