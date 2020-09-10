عضو المجلس السيادي: قطار الثورة لم يغادر الخرطوم

وصف عضو المجلس السيادي الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر، العلاقة بين المكونين المدني والعسكري بأنها توافقية، وقال إنهم في طريقهم لإكمال هياكل الحكم المدني بتكوين المجلس التشريعي بعد توقيع السلام النهائي، لكنه قال إن قطار الثورة لم يغادر الخرطوم ونحتاج لعمل كبير جداً بالولايات.
واتهم جابر بحسب صحيفة الصيحة، جهات بمحاولة العبث لإعادة العنف القبلي والحروب الأهلية، ودعا لنشر قيم الثورة السلمية، وشدد على ضرورة إبعاد الأحزاب السياسية عن القوات المسلحة التي يجرم قانونها الانقلابات العسكرية، وأوضح أن دورهم سينتهي بكتابة الدستور وإجراء الانتخابات وتسليم السلطة لقوى مدنية منتخبة.
واعتبر جابر التوقيع الذي تم في جوبا مؤخراً خطوة في الطريق الصحيح، ويؤكد الجدية في تحقيق أحد شعارات الثورة، وخطوة نحو الاستقرار، ولبناء سودان موحد ديمقراطي، ودعا كل حركات الكفاح المسلح للحاق بمنبر جوبا لوقف الحرب، حتى لا يصبح النضال خصماً على أهلهم في معسكرات النزوح واللجوء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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