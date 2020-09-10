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ندى القلعة تعود من جوبا

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Samira Yousif 0 تبليغ

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عادت من جوبا أمس  الفنانة ندى القلعة، بعد مشاركتها في حفل توقيع السلام الذي تم مؤخرا بالجنوب السوداني.

 

وعبر رئيس دولة جنوب السودان بحسب صحيفة أول النهار عن اعجابه بما قدمته خلال مشاركتها في الاحتفائية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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