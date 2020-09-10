اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الأولمبية السودانية تعلن عن مبادرة لدعم متضرري الفيضانات

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

 

أطلقت اللجنة الأولمبية السودانية مبادرة لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من السودان ووجهت الدعوة إلى كافة الشركاء والاتحادات والرياضيين داخل وخارج السودان للوقوف جنباً إلى جنب مع المتضررين والمتأثرين بالفيضان وتقديم يد العون لهم والمساهمة في درء آثار الفيضان في جميع الولايات المتأثرة وذلك عبر المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية لتوفير الاحتياجات الضرورية وتغطية العجز في عدد المتطوعين من الشباب.

Advertisements

 

وأعلنت اللجنة الأولمبية بحسب صحيفة الصيحة، عن دعمها لمبادرة نفير ودعت الرياضيين للتنسيق معها وذلك لتوحيد الجهود، علما بأنه سيتم تخصيص الدار الأولمبي لاستخدامه كغرفة طوارئ بجانب تسخير امكانيات وآليات اللجنة الأولمبية لاستخدامها في عمليات الإغاثة. كما تتقدم اللجنة الأولمبية السودانية بخالص التعازي لأسر ضحايا الفيضان وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين وأن يخلف الله على جميع المتضررين خيراً مما فقدوا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأولمبية السودانية تعلن عن مبادرة لدعم متضرري الفيضانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا