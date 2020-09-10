الأولمبية السودانية تعلن عن مبادرة لدعم متضرري الفيضانات

أطلقت اللجنة الأولمبية السودانية مبادرة لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من السودان ووجهت الدعوة إلى كافة الشركاء والاتحادات الرياضية والرياضيين داخل وخارج السودان للوقوف جنباً إلى جنب مع المتضررين والمتأثرين بالفيضان وتقديم يد العون لهم والمساهمة في درء آثار الفيضان في جميع الولايات المتأثرة وذلك عبر المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية لتوفير الاحتياجات الضرورية وتغطية العجز في عدد المتطوعين من الشباب.

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وأعلنت اللجنة الأولمبية بحسب صحيفة الصيحة، عن دعمها لمبادرة نفير ودعت الرياضيين للتنسيق معها وذلك لتوحيد الجهود، علما بأنه سيتم تخصيص الدار الأولمبي لاستخدامه كغرفة طوارئ بجانب تسخير امكانيات وآليات اللجنة الأولمبية لاستخدامها في عمليات الإغاثة. كما تتقدم اللجنة الأولمبية السودانية بخالص التعازي لأسر ضحايا الفيضان وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين وأن يخلف الله على جميع المتضررين خيراً مما فقدوا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)