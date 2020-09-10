شاهد بالفيديو.. طائرة عسكرية تُرحل أوراق إمتحانات الشهادة السودانية التي ستبتدئ يوم “الأحد” المقبل الموافق 13 سبتمبر الجاري إلى المناطق المتأثرة بالسيول والفيضانات. الخرطوم (أخبار الخليج 365) Advertisements

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