الإرصاد الجوية تحذر من أمطار غزيرة في (11) ولاية

حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة في (11) ولاية خلال الساعات المقبلة، وقالت وحدة الإنذار المبكر في تقرير صادر أمس، إنه تم رصد سحب رعدية في ولايات (القضارف، سنار، كسلا، جنوب كردفان، دارفور الكبرى، غرب كردفان، والنيل الأزرق).

Advertisements

وأشارت الهيئة بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن هذه السحب الرعدية تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة، وطالبت الهيئة مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)