تاجيل اجتماع بشأن امتحانات الشهادة السودانية

أرجأت اللجنة الأمنية لامتحانات الشهادة الثانوية اجتماعها المقرر له أمس الأربعاء، بخصوص حسم موقف الامتحانات في ظل السيول والفيضانات التي تجتاح البلاد، نسبة لاجتماع مجلس الوزراء بشأن الفيضانات إلى السبت المقبل.

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وقال رئيس لجنة المعلمين يس عبد الكريم بحسب صحيفة آخر لحظة، في الغالب إن الامتحانات ستعقد في موعدها المحدد، مشيراً إلى أن الاجتماع سيتم من خلاله معالجة بدائل للمناطق المتضررة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)