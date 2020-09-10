شاهد بالفيديو.. إدارة المرور تطلب من مستخدمي الطريق الحذر أثناء القيادة وتقليل سرعة المركبة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات

إدارة المرور تطلب من مستخدمين الطريق الحذر أثناء القيادة وتقليل سرعة المركبة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات. ودعت الإدارة لتجنب الشوارع الداخلية لوسط الخرطوم، لتأثرها الكبير بمياه الأمطار وتسرب مياه النيل، وحددت للقادمين من الخرطوم بحري إلى الخرطوم إتخاذ طريق كبري النيل الازرق وكبري القوات المسلحة لوجود كثافة مرورية عالية. وحددت للقادمين من أمدرمان التوجه بكبري الفتيحاب لكثافة المياه أسفل كبري النيل الأبيض وإتجاه الخرطوم وشارع النيل الخرطوم .

ودعت للإتصال عبر الرقم “777” لمعرفة أحوال الطريق. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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