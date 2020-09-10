لاعبو الهلال يتسلمون راتب أغسطس والتطبيع تزور الكاردينال

واصل فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال تدريباته التحضيرية بملعبه في أم درمان، التي انتظم فيها أخيراً تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الفاتح النقر وطاقمه المعاون وبمتابعة أعضاء لجنة تطبيع نادي الهلال، وأبدى الجهاز الفني للهلال إهتماماً بالجوانب البدنية للاعبين خلال التمرين.

كما أوفت لجنة تطبيع نادي الهلال بوعدها الذي قطعته مؤاخراً، وشرعت فى تسليم جميع مسنوبي فريق كرة القدم من اللاعبين راتب شهر أغسطس، حيث تمت العملية وسط ارتياح كبير من الجهازين الفني والإداري واللاعبين.

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وعلى ذات الصعيد بحسب صحيفة الصيحة، بدأت لجنة التطبيع في برنامجها لزيارة أقطاب وأبناء الهلال لتبدأ أولى محطات الزيارة من رئيس آخر مجلس إدارة منتخب، أشرف سيد احمد الكاردينال بمنزله، وذلك تقديراً لخدمته النادي الأزرق خلال دورتي عمل متتاليتين، حيث سيتم التفاكر معه في العديد من هموم النادي ومستقبله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)