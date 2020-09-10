بعد توقف لـ(7) سنوات طائرات الرش تحلق غداً في مدن الجزيرة

أقرت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن زيادة معدلات الإصابة بالملاريا بنسبة 2%الي 3% لذات الفترة من العام الماضي ، وزيادة نسبة التردد على المؤسسات الصحية بالولاية ،عزتها لتأخر وصول الدعم الخارجي لتنفيذ حملة الرش بالمبيد، ذي الأثر المتبقي، في وقت أعلنت فيه عن تنفيذ حملة الرش بالطائرات لمكافحة البعوض والذباب خلال يومي غدا الجمعة والسبت، في الفترة الصباحية والمسائية.

ومن جانبه أعلن د. اسامة عبدالرحمن الفكي مدير إدارة الطب الوقائي عن تنفيذ حملة الرش بالطائرات لمكافحة البعوض والذباب والهوام بودمدني بتبرع من أحد الشركات ،وتوفير المبيد من قبل وزارة المالية بالولاية لأول مرة منذ 7 سنوات، حيث سيتم دعم حملة الرش لتقليل نسبة الملاريا بالمدن ،وأضاف بحسب صحيفة السوداني، أن حملة الرش بالطائرات تشمل مدن مدني والحصاحيصا والكاملين ورفاعة والمناقل وناشد جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)