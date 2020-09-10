مثول عبدالله البشير أمام المحكمة اليوم في قضية بيع مصنع الجيش

يمثل اليوم بمحكمة الأراضي، جنوبي الخرطوم ، شقيق الرئيس المعزول عبدالله البشير، وآخر على ذمة مخالفات مالية تتعلق ببيع مصنع حديد شوامخ التابع للقوات المسلحة .

وحددت المحكمة جلسة اليوم لسماع المتحري في البلاغ .

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وفي الجلسة الماضية تم عقد الجلسة الإجرائية وتقديم خطبة الاتهام .وبحسب الاتهام فان شقيق المخلوع اللواء د. عبدالله البشير هو مدير ادارة الاستثمار بالصندوق واللواء د. الصادق الوكيل هو الأمين العام لصندوق تطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ،ويذكر ان المتهم الثاني كان قد شكل لجنة لبيع مصنع شوامخ للحديد وسمى المتهم عبدالله البشير رئيساً لتلك اللجنة وأحضرت شركة حكومية لتقييم أصول المصنع لأغراض البيع حينها أعدت الشركة تقريرها وأن الحد الادنى لبيع المصنع هو مبلغ (13) مليون دولار وقامت اللجنة التي يترأسها عبدالله البشير بعقد اجتماعها الاول وقررت بحسب صحيفة السوداني، عدم بيع المصنع إلا بالمبلغ الذي أشارت اليه شركة تقييم الأصول إلا انه لاحقاً تم بيع المصنع لشركة هندية بمبلغ (9) ملايين و(100) الف دولار علماً ان الشركة الهندية اتضح بانها قد سجلت قبل (5) ايام من بيع المصنع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)