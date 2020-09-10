شيخ الصاغة ينفي اغلاق أسواق الذهب

نفى شيخ الصاغة وعضو اللجنة الأمنية الطيب تبيدي وجود أي اتجاه لإغلاق اسواق الذهب ، وقال في تصريحات صحفية لن تحل مشاكل الإقتصاد بهذه الكيفية، واعتبر أن ما حدث قبل أسبوعين بدخول الأمن الفيدرالي والشرطة لمجمع الذهب لم يغير ولن يغير شيء وأردف نحن في انتظار الحلول الأقتصادية والأمنية للسيطره على النقد الأجنبي.

وطالب شيخ الصاغة وعضو اللجنة الأمنية جميع العاملين في قطاع الذهب من تجار وحرفيين وعمال بعدم الدخول في إضراب بأي شكل من الأشكال وأكد بحسب صحيفة الجريدة بان كل اسواق الذهب سوف تعمل بما فيها المجمع المركزي وأردف الذين ينادون بالإضراب ليس لهم أي حق لأنه لا يصب في المصلحة العامة و يريدون زيادة الضغط على كاهل الحكومة التي يجب أن نقف معها بعدما نسج لها كثير من خيوط المؤامرة والمتاريس لاضعافها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)