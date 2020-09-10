الزكاة تنفي وجود كميات من الخيام بمخارنها

نفت الامانة العامة لديوان الزكاة ما تناقلته بعض الوسائط الإعلامية عن وجود كمية مهولة من الخيام بمخازنها ووصفت ذلك الحديث بأنه عار من الصحة وأوضح الديوان في تعميم صحفي أمس ان الخيم بمخازن الامانة العامة لايتجاوزعددها (٨٨٠) خيمة توزع حسب تقارير واحتياجات لجان الطوارئ لكل الولايات بالبلاد.

وأكدت ان الديوان قدم دعما للاسر المتضررة بكل ولايات السودان بتكلفة تجاوزت ( ١٨٦) مليون جنيه شملت مواد غذائية واكثر من ( ٨٣٠٠) مشمع و (٧٨٠) خيمة ولفتت الأمانة العامة للزكاة بحسب صحيفة الجريدة، الى أن الديوان عضو في اللجنة العليا للطوارئ والكوارث على مستوى المركز والولايات و ذكرت تتمثل مهمة الزكاة في توفير المواد الغذائية والمأوى ونوهت الى ان الديوان يقدم الدعم للمتاثرين وفق التقارير والاحتياجات التي ترد من لجان الطوارئ بالمركز والولايات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)