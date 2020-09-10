تحالف مزارعي الجزيرة يدفع بمذكرة لرئيس الوزراء لتنفيذ البرنامج الاصلاحي

دفع تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك ووالي ولاية الجزيرة أكد فيها على ضرورة الالتزام الصادق بالبرنامج الاصلاحي لمشروع الجزيرة باعتباره مفتاح للتنمية فى السودان ، وقطع التحالف في المذكرة أن البرنامج الاصلاحى للمشروع لن يتحقق وقيادات المؤتمر الوطني المحلول وجمعيات الانتاج الزراعي وشركات الخدمات المتكاملة بجانب شركات التأمين الزراعى والبنك الزراعي تمارس كل ماوصفه بأشكال التآمر ضد قوى الثورة ، وشدد التحالف على ضرورة تنفيذ البرنامج الاصلاحي والذى لخصه في أن تكون الدولة هي المسؤولة عن توفير التمويل الكامل والالغاء الفوري لكل منظومة قوانين النظام البائد بدءً بقانون ٢٠٠٥م المعدل ٢٠١٤م بجانب اعتماد اللجنة التمهيدية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل

ونوهت المذكرة الى أن الري قلت فعالية كفاءته مما أثر على مساحة المشروع بالعطش جراء سياسات النظام البائد ودخول شركات منسوبيه الطفيلية ، وأكدت بحسب صحيفة الجريدة، على ضرورة العمل الفوري لإعادة هيئة البحوث الزراعية بالاضافة الى تخصيص أتيام لمراجعة جميع حسابات المشروع وإلغاء جميع عقودات ونظم الزراعة التعاقدية ، واشار لضرورة

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العمل على تكوين لجنة فنية مختصة للنظر فى أراضي الملك الحر وفقا لقانون ١٩٢٧م للأراضي فضلا عن النظر في أمر سكان الكنابي باعتبارهم ركن من أركان العملية الإنتاجية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)