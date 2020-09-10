أسرة الطالب الحربي عثمان صديق تطالب باعادة تشريح جثمانه

كشفت أسرة الطالب بالكلية الحربية عثمان صديق والذي تم العثور على جثته بخور بامدرمان في الأيام الماضية عن شروعهم في تدوين بلاغ جنائي، وشكك والد الطالب المتوفي في تورط جهات في قتله ودلل على ذلك بظهور دماء من أنفه وتمسك بالقصاص حتى من أعلى سلطة حال ثبوت تورطها.

وقال صديق: “قبل معرفتي بوفاة ابني اتصل أحد الضباط بي سألني عن ما اذا كان قد عاد الى المنزل فرددت عليه بأن مدته بالكلية تبقى لها شهرين ثم تلقيت اتصالا آخر بأن هنالك جثمان لغريق بمشرحة امدرمان وطلب مني الحضور للكلية للذهاب للمستشفى للتعرف على الجثمان بحجة وجود جثة مجهولة”، وأشار والد عثمان بحسب صحيفة الجريدة، إلى أنه تعرف على ابنه من خلال أصابعه وعلامة بارزة في أسنانه وعليها أثار دماء تسيل من أنفه ، وأردف ذهبنا إلى نظامي يحمل رتبة رفيعة وأوصاني بعدم ترك حق ابني ومن ثم ذهبنا إلى وكيل نيابة الأوسط امدرمان وطالبنا بدوره باستلام الجثمان لافتا إلى علم وزارة الداخلية بالحادث .

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وتمسك بإعادة تشريح الجثة عبر جهات محايدة وأرجع ذلك لعدم ثقتهم في الحكومة وتساءل لماذا لم يتم استلام جثة غريق من قبل الكلية .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)