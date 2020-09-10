صحيفة السوداني الالكترونية: – شركة المواصلات العامة: ترحيل طلاب الشهادة السودانية مجّاناً

– القضاة المفصولون ينظمون وقفة احتجاجية

– إضراب للعاملين بالميناء البري يربك عمل البصات السفرية

– الشيوعي يكشف عن لقاء مرتقب مع عبدالواحد نور

– منشور يمنع تعدد الأصناف في الحاوية الواحدة عند الاستيراد

– الدولار يواصل مسلسل الصعود أمام الجنيه

– حمدوك: واثقون من إمكانية التوصل لحل حول ملف سد النهضة، ونسعى لنكون قوة للسلام.

– حمدوك: الحكومة لم تُوافق على تغيير وفدها المفاوض في جوبا صحيفة الوطن: – مياه الصرف الصحي تجتاح العزوزاب وتحذيرات من كارثة وشيكة

– وفاة ثلاثة فتيات غرقاً بالنيل الأبيض

– مصر :الجسر الجوي للسودان سيتواصل حتى انجلاء أزمة الفيضانات

– والي سنار : الوضع كارثي وفوق امكانيات الولاية ومطالبنا أمام حمدوك صحيفة آخر لحظة: – رفع الحصانة عن (3) من ضباط المخابرات

– وفاة (100) ودمار (55) ألف منزل بسبب الفيضانات

– اللجنة الاقتصادية بـ(التغيير) تشكو تهميش الحكومة

– ضوابط جديدة للاستيراد وانفلات أسعار العملات

– مواصلات الخرطوم: ترحيل طلاب الشهادة مجاناً

– (لجنة المفصولين) تتوعد معرقلي تنفيذ قراراتها صحيفة صوت الأمة: Advertisements – محاكمة سفير السودان والقنصل بسفارة الرياض بالفساد

– إغلاق أسواق الذهب بالخرطوم اليوم

– ترحيل جميع طلاب المرحلة الثانوية مجاناً

– إنهاء اعتصام مواطني امبدة صحيفة السوداني الدولية: – الحكومة تعجز عن دفع مديونيات المطاحن

– الصحافيون يبدأون خطوات تكوين نقابة مستقلة وفقا للقانون

– لجنة الفيضانات تعلن انخفاض مناسيب النيل في بعض الأحباس

– ارتفاع اسعار الخضروات بالعاصمة الخرطوم صحيفة القوات المسلحة : – البرهان والمالية يبحثان دعم موارد القوات المسلحة للاقتصاد الوطني

– السودان يؤكد حرصه علي تطوير التعاون العسكري مع روسيا

– مناسيب النيل تسجل انخفاضا في معظم الاحباس

– مجلس الوزراء يستمع الي تنوير حول مفاوضات السلام

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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