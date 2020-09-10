العراق يسير جسر مساعدات جوية وبحرية للسودان

أمر ‏رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح جسر جوي وبحري للسودان، وذلك لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت السودان منذ أيام. Advertisements وقال بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء العراقي، وفق صحيفة السوداني انه ستقلع طائرة شحن عسكرية محملة بالمؤن والاحتياجات الإنسانية إلى الخرطوم بتوجيهات من رئيس الوزراء العراقي، كمان سيتم شحن عشرة آلاف طن قمح من موانئ البصرة تتجه إلى بورتسودان. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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