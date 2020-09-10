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محفظة السلع الاستراتيجية تنفي شراء الدولار من السوق الموازي

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نفى رئيس اللجنة التنفيذية لمحفظة السلع الاستراتيجية والناطق الرسمي عبداللطيف عثمان محمد صالح عدم شراءهم الدولار من السوق الموازي داخل او خارج السودان واتهم جهات تضررت مصالحهم من قيام المحفظة بإطلاق شائعات مغرضة وقال أنها لن تاثر على مسيرتهم في توفير السلع الاستراتيجية للشعب السوداني. وقال الناطق الرسمي للمحفظة فى تصريح لسونا أن نموذجهم في العمل يعتمد على تصدير منتجات يتم شرائها بالجنيه السوداني لتمويل الواردات السودانية من السلع الاستراتيجية

 

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و اكد وفق صحيفة اخر لحظة التزام المحفظة بمساندة الشعب السوداني عبر توفير السلع. وأشار الي ان البنوك المساهمه في المحفظة تعمل بمبدأ فتح الاعتمادات لصالح المحفظة اعتمادا على خطوط الائتمان الخارجية المتوفره لها واعتمادا على رأس مال المحفظة الدولاري. وجدد نفيه قائلا”لذلك لن تشتري المحفظة ابدا دولارا واحدا من السوق الموازي”

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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