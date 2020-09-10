سلفا كير يجري اتصالاً هاتفياً بالبرهان

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان مكالمة هاتفية من رئيس دولة جنوب السودان الفريق اول سلفا كير ميارديت، طمأن فيه الأخير على الأوضاع في البلاد جراء السيول والفيضانات التي تمر بها البلاد،

مؤكداً وفق صحيفة السوداني تضامن دولة جنوب السودان قيادةً وشعباً مع الشعب السوداني، متمنياً أن تنجلي هذه الأوضاع في القريب العاجل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)